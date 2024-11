Мизулина борется с букмекерами на совещании Совфеда: Face ID, забота о детях, дыра по налогам

27 ноября в Москве состоялось совещание Комитета Совета Федерации по экономической политике. Официально тема звучала следующим образом: «Совершенствование законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в целях профилактики зависимости и обеспечения безопасности».

Простыми словами – продолжается политический курс на ужесточение рамок именно для легальных букмекеров. На заседании с инициативами выступила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Бизнес встревожен: потенциальные законы радуют нелегалов, некоторые идеи могут отпугнуть игроков

Заседание комитета – продолжение дискуссии между властями и представителями легальной части индустрии после форума «Азартные игры: отчисления на спорт», состоявшегося в начале октября. Как раз там впервые стало известно, что Министерство спорта забирает контроль над отчислениями от букмекеров.

В 2024 году вклад легальных компаний в российских спорт превзошел даже оптимистичные прогнозы. Вице-президент общественной организации «Опоры России», отвечающей за развитие малого и среднего бизнеса, Марина Блудян в рамках заседания сообщила, что сумма уже достигла 60 млрд рублей.

В октябре было подтверждено, что отчисления на спорт со стороны легального сектора снова увеличатся. Ранее компании уже вынудили выплачивать больше на развитие спорта в январе 2024 года: тогда показатель поднялся с 1,5 до 2%. Теперь допускается рост и до 3%, но подтверждения пока нет.

В рамках форума ключевой сигнал букмекерам направил министр спорта Михаил Дегтярев:

«Рассчитывать на то, что всех прикормили и прекратили, не надо. Обороты растут – и снижать маркетинговые расходы я бы не советовал », – рекомендовал руководитель.

В рамках заседания 27 ноября букмекеры защищали свою позицию в контексте безопасности пользователей. Политики настаивают на ужесточении контроля за клиентами БК, но бизнес опасается, что нововведения, во-первых, оттолкнут игроков в сторону нелегальной зоны, во-вторых, увеличат и без того возросшую финансовую нагрузку на букмекеров. Важно понимать, что сейчас в легальном поле осталось 14 компаний и не все уверены в своем будущем на фоне нового курса.

Опасения Мизулиной: дети используют родственников, есть угроза из Украины, сайты не блокируют, контроля мало

В рамках заседания на первый план вышли идеи и заявления Екатерины Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета впервые так подробно говорила на тему букмекерского бизнеса.

Во-первых, Мизулина отметила важность борьбы с нелегальным сектором. Были выявлены юрисдикции, сопутствующие сокрытию преступников:

«Видим увеличение в качестве диверсий и террористической активности в связи с долгами в онлайн-казино и по ставкам. Со стороны ФНС очень сильно недосмотрено. Большая дыра идет в контексте налогов. Многие сайты блокируют только после наших обращений».

Ответ представителя ФНС России о регулярных блокировках Главу лиги безопасного интернета не устроил.

«Блокировка – маленькая часть проблемы. Через 10-15 минут ресурс переезжает на другой портал. Нужно выявлять организаторов вне зависимости от их юрисдикции.

По нашим данным, юрисдикций несколько: Россия – лица, которые работают здесь и не скрываются; офшорные зоны (Кипр, Кюрасао, Израиль) и третья страна – Украина ».

Во-вторых, Мизулина не согласна с тем, что дети в интернете защищены от регистрации в букмекерских конторах. По мнению руководителя, подросткам не составляет особого труда взять карточку у взрослого и играть.

«Момент с идентификацией достаточно сложный, как четко выполнить требования о подтверждении возраста. Ни в одном законе это не указано прямо.

Хотелось бы просто на практике увидеть, может, презентацию, как букмекеры на практике отчленяют взрослого от маленького ребенка».

Представители индустрии вместе пытались доказать Мизулиной, что дети и сейчас не могут играть, так как для подтверждения идентификации нужно физически посетить пункт приема ставок, но у главы Лиги безопасного интернета нашелся сильный довод в ответ:

«Большая часть детишек берет карты родителей, старших сестер и братьев, дядей… Маленькие дети воруют и играют. Здесь получаются, что букмекеры сами себе противоречат, говоря о том, что возраст отсекается. Мы здесь видим еще одну теневую дыру.

У меня много обращений от родителей, у которых дети утащили карты...», – зафиксировала Мизулина.

Как еще могут осложнить жизнь легальным букмекерам?

Новое заседание комитета состоится уже в 2025 году. Очевидно, что рассмотрят уже конкретные идеи. Пока только черновые варианты:

● Идентификация при каждой ставке через видео (Face ID); ● Запрет на ставки для должников; ● Обязательное указание в рекламе про риски (курение – аналог); ● Запрет на нейминг турниров.

Марина Блудян подметила, что вероятность появления новой легальной букмекерской конторы очень низка – слишком высок порок входа. Дополнительные ограничения только отпугнут потенциальных представителей бизнеса.

Есть ли шанс победить нелегальных букмекеров?

Пока действенных мер против теневого сектора нет. Екатерина Мизулина привела в пример кавказского блогера, который получает 400 тысяч рублей за рекламу одной ссылки. По ее данным, ФНС республики наказал нерадивого гражданина на 2500 рублей.

Блокировка ссылок на сайты нелегальных букмекеров не работает – их легко обходят; со стороны ФНС также подметили, что нет полномочий для внесения в черный список сайтов с рекламой теневого рынка – эту дыру используют онлайн-кинотеатры с надоевшей рекламой.

Таким образом, легальные букмекеры входят в новый год с тревожными ожиданиями – новые ужесточения рискуют сыграть на руку нелегальным компаниям. У них можно ставить без подтверждения личности, использовать криптовалюту для пополнения счета и не платить налоги. При этом пока обезопасить от них интернет не получается.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, Russian State Duma/via Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /LeoPatrizi; РИА Новости /Евгений Биятов, Алексей Филиппов