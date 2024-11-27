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Глава ЕРАИ Грачев: «Букмекерский рынок не растет. Рост отчислений связан с тем, что идет переток игроков из «серой» зоны»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев сообщил о росте целевых отчислений букмекеров на развитие российское спорта.

На совещании в Совете Федерации по новым законопроектам в сфере азартных игр глава ЕРАИ сообщил, что по итогам года букмекеры перечислят около 33 миллиардов рублей в качестве целевых отчислений.

С 2024 года букмекеры отдают на развитие спорта 2% от каждой принятой ставки. В прошлом году ставка отчислений составляла 1,5%.

«Рынок букмекерский в целом не растет. Увеличение сумм связано не с тем, что возросла ставка целевых отчислений, а с тем, что идет переток игроков из «серой» зоны», – заявил Грачев на совещании в Совете Федерации.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Сенат Информ»
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