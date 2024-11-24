  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Факел» вырвал ничью у московского «Динамо» на 99-й минуте – 1:1. В лайве на этот исход зашел коэффициент 19.00
1

«Факел» вырвал ничью у московского «Динамо» на 99-й минуте – 1:1. В лайве на этот исход зашел коэффициент 19.00

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью «Факелом» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).

В прематче на ничью можно было поставить за 3.80. В лайве при счете 1:0 в пользу «Динамо» коэффициент на это поднялся до 19.00. При этом за несколько минут до гола «Факела» ставки на исход матча уже не принимались, а тотал больше 1,5 забитых мяча оценивался в 15.00.

«Динамо» победило лишь в 1 из 8 последних матчей с «Факелом». На непроигрыш воронежцев сыграл коэффициент 2.05. На точный счет зашли 6.50.

Ставочная вики Спортса

Прогнозы букмекеров на Аморима в «МЮ»: год без титулов, новый капитан, заберет двух игроков из «Спортинга»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
logoДинамо Москва
Ставки на спорт
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атланта» идет андердогом против «Орландо» в 1/4 Кубка МЛС. Команда Миранчука ни разу не была фаворитом в плей-офф
сегодня, 15:00
В 6 гостевых матчах «МЮ» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.53 – продление серии в игре с «Ипсвичем»
сегодня, 14:38
«Наполи» не проигрывает дома «Роме» с 2018 года. Букмекеры уверены в продлении тренда
сегодня, 08:04
Коэффициент на победу «Ман Сити» в АПЛ поднялся с 2.15 до 4.50 с начала сезона. «Горожане» опустились с первого места на третье в списке фаворитов
2вчера, 19:58
«Тоттенхэм» разгромил «Ман Сити» – 4:0. Максимальная фора на «шпор» в предматчевой линии была -1,5
2вчера, 19:34
У «Ювентуса» четвертая нулевая ничья в сезоне – с «Миланом». На 0:0 зашел коэффициент 10.00
вчера, 19:05
«Спартак» разгромил «Локомотив» – 5:2. На фору красно-белых зашел коэффициент 10.00, на покер Угальде ставки не принимались
13вчера, 17:02
Угальде забил три гола в первом тайме в матче с «Локомотивом». На его хет-трик сыграл коэффициент 35.00
5вчера, 16:00
Дрейк поставил $210 тысяч на победу Леклера на Гран-при Лас-Вегаса
19вчера, 15:50Фото
«Краснодар» упустил победу над «Химками» – 2:2. В лайве на ничью зашел коэффициент 15.00
4вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» с 2011 года, но котируются фаворитами в предстоящей игре
1сегодня, 08:55
В Бельгии половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино (BAGO)
сегодня, 08:40
«Динамо» победило лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». 2.05 – воронежцы не проиграют
8сегодня, 07:48
В Индонезии рынок нелегального онлайн-гемблинга может достигнуть оборота в $61,6 млрд в 2024 году
вчера, 18:28
В 6 из 7 последних матчей между «Барселоной» и «Сельтой» происходил обмен голами. 1.53 – коэффициент на продление тренда
вчера, 17:37
Меньше 3-х голов было забито в 6 матчах подряд между «Миланом» и «Ювентусом» в Серии А. Букмекеры считают, что серия продлится
5вчера, 16:48
«На мой взгляд, «Спартак» выглядит более опасным». Прогноз Погребняка на московское дерби
4вчера, 13:39
«Локомотив» на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже». Тихонов сделал прогноз на матч
3вчера, 09:52
Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Милана» нанести «Ювентусу» первое поражение в Серии А
вчера, 08:34Промо
«ЦСКА плох в последних матчах». Победа «Ростова» – прогноз Головина
5вчера, 08:23