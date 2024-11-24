«Факел» вырвал ничью у московского «Динамо» на 99-й минуте – 1:1. В лайве на этот исход зашел коэффициент 19.00

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью «Факелом» в 16-м туре Мир РПЛ (1:1).

В прематче на ничью можно было поставить за 3.80. В лайве при счете 1:0 в пользу «Динамо» коэффициент на это поднялся до 19.00. При этом за несколько минут до гола «Факела» ставки на исход матча уже не принимались, а тотал больше 1,5 забитых мяча оценивался в 15.00.

«Динамо» победило лишь в 1 из 8 последних матчей с «Факелом». На непроигрыш воронежцев сыграл коэффициент 2.05. На точный счет зашли 6.50.

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