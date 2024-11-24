Прогнозы букмекеров на Аморима в «МЮ»: год без титулов, новый капитан, заберет двух игроков из «Спортинга»

Рубен Аморим начинает свою эпоху в «Манчестер Юнайтед». Такое назначение – огромное пространство для букмекеров. В Англии выкатили десятки линий на подвиги португальца на «Олд Траффорд». Правда, прогнозы очень скромные. Вероятности по коэффициентам точно не соответствуют позитивной шумихе в прессе и соцсетях.

Первый год без титулов, второго может и не быть

Аналитики совсем не ждут быстрого преображения от «Манчестер Юнайтед» с португальцем. Например, вероятность хотя бы одного трофея в нынешнем сезоне не дотягивает даже до 40%, хотя манкунианцы и считаются вторыми фаворитами в Лиге Европы, уже вышли в четвертьфинал Кубка лиги, а в январе начнут Кубок Англии в статусе действующего победителя.

Правда, с большой долей вероятности у португальца будет шанс поправить дела в сезоне-2025/26. Букмекеры сходятся во мнении, что Аморим встретит 2026 год в статусе тренера «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на это событие низкий – 1.36.

А вот с 2027 годом – вопрос. Есть любопытная линия на то, что Эрик тен Хаг победит своего сменщика по количеству дней во главе клуба: у нидерландца набралось 850, коэффициент на Аморима здесь равен 1.85. Ставка пройдет только в марте 2027 года.

Есть и традиционные забавные предложения по отдельным игрокам. Мануэль Угарте – старый знакомый Рубена Аморима. Некоторые видят в этом путь к новому статусу. Правда, не букмекеры: если Угарте наденет повязку до конца года, то пройдет высокий коэффициент 6.50.

Сюжет прозаичнее – трансферы игроков «Спортинга». Аморим уже пообещал никого не забирать из любимой команды в январе 2025 года, но, возможно, футболисты захотят переехать сами? Поставить на переход как минимум двух игроков из бывшей команды тренера дают за 7.50.

Естественно, основное внимание перспективам Виктора Дьокереша. Ведущий бомбардир несколько лет назад брезгливо игнорировался даже аутсайдерами АПЛ, выступая за «Ковентри». Теперь же букмекеры полагают, что швед будет выбирать между «Манчестер Юнайтед» (4.00) и «Арсеналом» (10.00). Коэффициенты с расчетом на зимнее окно.

Есть и линия для тех, кто верит в магию Аморима: «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии и Лигу Европы – 66.00.

Португалец начинает против «Ипсвича». Новичок лиги – идеальный вариант для разминки, но есть несколько скрытых сюжетов

Во-первых, у противостояния гранда и скромного клуба есть заметная страница в истории АПЛ.

В сезоне-94/95 «Ипсвич» был безнадежным аутсайдером. Клуб толком и не боролся за выживание, отстав от спасительной 18-й строчки на 21 очко. Зато иногда настраивался на фаворитов. В первом круге аутсайдер оформил безумную победу над действующим чемпионом со счетом 3:2. До сих пор многие поклонники «Манчестер Юнайтед» сожалеют именно о той самой потере очков. В конце чемпионата «дьяволам» в итоге не хватит одного балла, чтобы обойти «Блэкберн» в гонке за титул…

За поражение в седьмом туре «МЮ» звонко отомстил в 32-м. «Дьяволы» еще сохраняли шансы на первое место и пытались оказать психологическое воздействие на конкурентов. 4 марта 1995 года вошло в историю АПЛ – 9:0.

Просто любопытные факты о том матче:

● Рекордная победа для «МЮ» за 103 года; ● 9:0 – до сих пор рекорд АПЛ, крупнее никто не побеждал; ● Энди Коул первым в истории лиги оформил пента-трик; ● Рой Кин вышел в роли флангового защитника и забил победный гол.

Рекорд стоял в гордом одиночестве до резонансных матчей «Саутгемптона»: в 2021-м под руководством Ральфа Хазенхюттля клуб умудрился проиграть по 0:9 «Лестеру», а через два года – «Манчестер Юнайтед». Еще близок к двузначному счету был «Ливерпуль» – не добили «Борнмут» в 2022-м.

Эпохальное событие и пять голов в АПЛ. Например, достижение до сих пор не покорилось Эрлингу Холанду. Всего пять футболистов оформляли пента-трики: Коул, Алан Ширер, Джермейн Дефо, Димитар Бербатов и Серхио Агуэро. Вот уже девять лет дальше покера никто не заходит. До пента-трика Коула даже просто в высшем английском дивизионе никто не забивал пять голов с 1983 года.

Несмотря на обидный счет и эмоциональную битву в первом круге, вражды между клубами и фанатами тогда и близко не было. Напротив, сэр Алекс Фергюсон даже чувствовал себя неуютно, когда болельщики затянули: «Дайте нам десятый». Есть версия от автора биографии шотландца Майкла Крика:

«Он молился, чтобы «Юнайтед» не забил десятый. Беспокоился за тренера «Ипсвича».

Вторая любопытная история – персона Кирана Маккены. Уже давно не секрет, что нынешний тренер «Ипсвича» проходил собеседование в «Манчестер Юнайтед», когда была неопределенность по Эрику тен Хагу. В какой-то момент тренер даже возглавил рейтинг потенциальных сменщиков нидерландца. В июне 2024 года Маккенну ставили в линиях выше, чем Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино, а Рубена Аморима не было даже в топ-10.

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Команды сыграют между собой 23 ноября. Букмекеры пока дают вполне стандартный коэффициент на фаворита в гостевом матче – 1.70. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 можно за 500.00.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Ash Donelon