«Динамо» победило лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». 2.05 – воронежцы не проиграют
Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Факелом» в 16-м туре Мир РПЛ.
«Динамо» идет фаворитом за 1.82. На хозяев можно поставить за 4.70, на ничью дают 3.80. Бело-голубые победили лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». На непроигрыш воронежцев предлагается коэффициент 2.05.
Тотал меньше 2,5 голов сыграл в 20 домашних матчах «Факела» подряд в РПЛ. В предстоящей встрече на это можно поставить за 1.95.
Игра пройдет 24 ноября. Начало – в 16:30 мск.
Угальде – лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Виллиана Жозе и Сергеева
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости