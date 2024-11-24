«Динамо» победило лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». 2.05 – воронежцы не проиграют

Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Факелом» в 16-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» идет фаворитом за 1.82. На хозяев можно поставить за 4.70, на ничью дают 3.80. Бело-голубые победили лишь в 1 из 7 последних матчей с «Факелом». На непроигрыш воронежцев предлагается коэффициент 2.05.

Тотал меньше 2,5 голов сыграл в 20 домашних матчах «Факела» подряд в РПЛ. В предстоящей встрече на это можно поставить за 1.95.

Игра пройдет 24 ноября. Начало – в 16:30 мск.

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