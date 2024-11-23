«На мой взгляд, «Спартак» выглядит более опасным». Прогноз Погребняка на московское дерби

Амбассадор BetBoom Павел Погребняк сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив».

«Для «Спартака» и «Локомотива» участие игроков в сборной – это одновременно престиж и вызов. Конечно, приятно видеть, что сразу 12 футболистов из двух клубов выступают за сборную, но нужно понимать, что такие нагрузки сказываются на физическом состоянии. Даже без дальних перелетов футболисты возвращаются не в оптимальной форме, что может повлиять на интенсивность и зрелищность предстоящего матча.

Что касается Батракова , его голевая серия – это одна из интриг предстоящего матча. Парень действительно в отличной форме, пять матчей подряд с результативными действиями – это впечатляет. Но стоит помнить, что он еще молод, и стабильность требует поддержки всей команды. А вот с этим в «Локомотиве», особенно в атаке, бывают проблемы. Так что, на мой взгляд, в этом матче «Спартак» как минимум забьет и не проиграет», – считает экс-форвард сборной России.

Матч состоится 23 ноября. Начало – в 18:00 мск.

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