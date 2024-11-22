В РПЛ в этом сезоне нет середняков. Спастись можно будет с 24 очками

В чемпионате России стартует второй круг. Главная статистическая деталь половины турнира – колоссальная пропасть между богатыми и бедными. Такого в РПЛ действительно никогда не было:

● Отставание «Рубина» от первой шестерки – восемь (!) очков; ● Впервые в истории клуб на девятом месте («Акрон») набрал только 16 баллов; ● Никто из второй восьмерки не забил двадцать мячей; ● Все, за исключением «Динамо» Махачкала, пропустили больше двадцати; ● Никто не выиграл больше двух матчей дома.

Неужели колючих середняков в России почти не осталось?

Новое лицо РПЛ: почти нет больших сенсаций, у лидеров минимум проблем на выезде, 10 команд в борьбе за выживание

В российской лиге никогда не было подобного разделения – даже в сложных 90-х. Разница в финансах не мешала провинциальным клубам регулярно покусывать фаворитов. Достаточно взглянуть на историческую таблицу – здесь все команды, занимавшие девятое место по итогам пятнадцати туров после введения трехочковой системы.

Бросается в глаза, что настолько слабых показателей, как у «Акрона» сейчас, никогда не было. Рабочий график – 20 очков. То есть девятое место в РПЛ в среднем за чемпионат набирает 40 пунктов. Сейчас же график на 32… Для сравнения: в 2022 году «Рубин» с Леонидом Слуцким вылетел, набрав 29, а «Химки» с 32 уползли только на тринадцатую строчку.

Статистический ужас в том, что при подобной динамике можно будет спастись даже с 24 (!) очками. Сейчас 12 позволяют не вылететь.

А если отвлечься от цифр и вспомнить, когда крепкий середняк из второй восьмерки помучил лидера? У десяти клубов на всех – две победы над командами из топ-6: «Оренбург» в первом туре огорчил неподготовленный «Спартак», а «Химки» по-настоящему удивили в игре с «Локомотивом». На этом все.

Попробуем глянуть в последние сезоны. Еще недавно один-два середняка шумели хотя бы локально: «Крылья» громили «Спартак» и были в тройке после 15-го тура; «Ростов» и «Сочи» боролись за медали; «Ахмат» цеплялся за пятерку; даже «Химки» в 2021 году набирали 45 очков… По крайней мере, в каждом туре была интрига. Сейчас вторая восьмерка по статистике – одна сплошная серая масса.

Есть и еще одна причина – не статистическая, а субъективная. Кажется, что у крепких середняков пропала идентичность. Больше никому не страшно ездить в Грозный – настолько, что у «Ахмата» дома нет побед; в Самаре пропал кружевной футбол Осинькина; топ-клубы перестали ругаться на искусственное поле «Оренбурга» – получается набирать очки и на нем; «Факел» и Махачкала – надежная, но типичная игра в крепкий автобус.

Важно подчеркнуть и еще один момент: у каждой команды в первой шестерке рекорд по очкам для соответствующего места после первого круга. У «Краснодара» – для первого (37), у «Зенита» – для второго (36) и дальше по списку.

Вопрос философский – слабые стали слабее или сильные стали сильнее?

Коэффициенты подтверждают мысли – рекордом завладел… «Пари НН»

Больших неожиданностей для букмекеров за первый круг почти не было. Рейтинг сенсаций возглавляет гостевая победа «Пари НН» над «Оренбургом» по коэффициенту 6.05. Большой вопрос – почему так верили в хозяев.

Редкий сюрприз с участием клуба из топ-6 – ничья ЦСКА с «Факелом». Похожая история – матч «Спартака» против «Ахмата».

За первый круг все клубы второй восьмерки общими усилиями набрали в матчах с представителями лидирующей шестерки 14 очков. В прошлом сезоне на этом же отрезке только «Крылья Советов», «Ахмат» и «Оренбург» втроем оформили 16 баллов.

РПЛ – теперь как Португалия. Но есть нюанс

Долгое время РПЛ соревновалась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Хотели как там – получилось, но не явно не так, как когда-то хотелось.

Нынешнее разделение в российской лиге очень сильно напоминает положение у бывших соседей по рейтингу: есть «Бенфика», «Порту», «Спортинг» и «Брага», а дальше – пропасть. Почти два разных дивизиона. Например, в сезоне-22/23 «Спортинг» закончил четвертым и обошел «Аруку» на двадцать очков.

В последний раз состав четверки менялся в 2017 году: «Брага» пропустила вперед «Виторию», из тройки грандов все стабильно в топ-4 после сезона-2012/13.

Похожая динамика легко предсказывается и в России, только в контексте шестерки. Лучшие середняки РПЛ последних лет сейчас не то чтобы имеют яркие перспективы: «Крылья Советов» окружены слухами о сокращении финансирования, в «Ростове» Валерий Карпин публично допускает отставку, «Ахмат» как никогда близок к Первой лиге, а «Сочи» уже там – на пятом месте.

Привыкаем к чемпионату без среднего класса.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; vk.com/fcparinn ; East News /PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP