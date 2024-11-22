«Сибирь» – явный букмекерский фаворит матча с «Сочи». У клуба 1 победа в 11 последних играх КХЛ

«Сочи» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сибирь» выиграла лишь 1 из 11 последних матчей в лиге, но котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.98.

«Сочи», у которого 3 победы в 5 последних играх, идет андердогом за 3.30. На ничью можно поставить за 4.10.

Матч состоится 22 ноября и начнется в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты