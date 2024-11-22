Овечкин рискует больше не сыграть в этом году. Букмекеры по-прежнему уверены, что он побьет рекорд Гретцки

Александр Овечкин выбыл на 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости в игре с «Ютой» (6:2).

В 18 играх сезона на счету капитана «Вашингтона» 25 (15+10) очков, с 15 шайбами он лидирует в гонке снайперов.

39-летний россиянин также идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Букмекеры, несмотря на травму Овечкина, по-прежнему уверены в том, что рекорд Гретцки падет – на это можно поставить за 1.07.

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