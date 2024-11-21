Букмекеры не сомневаются, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию КХЛ. У ярославцев 25 побед в 30 матчах регулярки

«Локомотив» выиграет Западную конференцию КХЛ, считают букмекеры.

Ярославский клуб лидирует в конференции, набрав 51 очко в 30 матчах. «Локо» выиграл 25 встреч и проиграл лишь 5 раз.

На победу «Локомотива» в Западной конференции дают коэффициент 1.55. Остальные клубы котируются сильно ниже – на успех СКА, «Спартака» и ЦСКА дают по 7.00, на победу московского «Динамо» – 15.00.

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