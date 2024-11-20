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Чемпионские гонки в топ-лигах Европы: в «Ливерпуль» и «Барсу» верят больше, чем в «Сити» и «Реал»

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На очереди – «Зенит»?

К третьей международной паузе в чемпионатах прошло уже минимум десять туров. Сейчас можно отследить изменения у букмекеров по чемпионским раскладам.

Чуть подробнее – о топ-5 и РПЛ, бонусом – еще несколько европейских лиг.

РПЛ: «Зенит» держит всех на расстоянии, которое сократил только «Краснодар»

В России закончился первый круг: лидирует «Краснодар» с 37 очками, у «Зенита» 36, у «Локомотива» 34. Следующая тройка: «Динамо» – 30, «Спартак» – 28, ЦСКА – 27.

График изменений выглядит так:

На «Зенит» коэффициент понемногу растет после победной серии «Краснодара». У парней Мурада Мусаева он упал почти в семь раз за последние десять туров, но пока с «Зенитом» все равно не рядом. Интересно, что у «Локомотива» кэф вернулся только лишь к предстартовому значению, хотя команда из последних 13 матчей выиграла десять.

У следующей тройки значения только росли. По сравнению со стартом у «Динамо» коэффициент увеличился почти в два раза, у «Спартака» – в три, у ЦСКА – чуть больше чем в три. Хотя в последних шести турах все три этих клуба выиграли по четыре матча.

В процентах шансы на чемпионство у «Зенита» оцениваются в 61%, у «Краснодара» – в 32%. У «Спартака» перед началом сезона было 10%, а стало всего 3%.

Сразу уточним, чтобы не было шуток про 146% 

АПЛ: крутой старт «Ливерпуля» убедил букмекеров – «Сити» пришлось подвинуться

В Англии позади 11 туров: «Ливерпуль» набрал 28 очков, «Ман Сити» – 23, у «Арсенала» – 19 вместе с «Челси», «Ноттингем Форест» и даже «Брайтоном».

Вот что в чемпионской гонке:

Восемь туров понадобилось букмекерам, чтобы уравнять в шансах «Ливерпуль» и «Арсенал». Десять – «Ливерпуль» и «Сити». Поначалу не очень-то верилось в Арне Слота, но сейчас его команду не остановить, а после второй подряд осечки «Сити» в АПЛ главным фаворитом впервые за сезон стал «Ливерпуль».

«Арсенал» после шести туров шел вровень с «Сити», отставая от «красных» на очко, потом выиграл еще одну игру, после чего угодил в четырехматчевый отрезок всего с двумя набранными очками.

Кроме этой тройки шансы «Челси» на чемпионство оценены в 17.00 (перед стартом – 15.00), у остальных – 60.00 и выше. У взлетевшего ближе к лидерам «Ноттингем Форест» коэффициент рухнул в 7,5 раз – от 1500.00 до 200.00.

В процентах шансы «Ливерпуля» на чемпионство: 43%, «Сити» – 31%, «Арсенала» – 22%.

Ла Лига: смена фаворита произошла через 11 туров – теперь «Барса», а не «Реал»

В Испании прошло 13 туров: «Барселона» – лидер с 33 очками, у «Реала» 27 и игра в запасе, у «Атлетико» – 26.

Как менялись показатели за это время:

«Реал» был явным фаворитом перед стартом. И хотя с четвертого тура оступался всего пару раз (ничья с «Атлетико», проигрыш «Барсе»), именно 0:4 в класико поменяли местами его и «Барселону» – тем более что она допустила к тому моменту всего одну осечку. Те 4:0 на «Бернабеу» в 11-м туре сделали «Барсу» фаворитом сезона.

«Атлетико» уже отстает на семь очков, так что его шансы аккуратно снижались за все это время. Другие претендентов нет, ближайший – «Вильярреал» за 200.00.

Предстартовые шансы «Реала» на чемпионство оценивались в 69%, сейчас – в 45%. А у «Барселоны» они выросли с 20% до 59%. 

Серия А: сразу шесть претендентов на титул, но реальных, похоже, два

В Италии сыграно 12 туров: у «Наполи» 26 очков, у «Аталанты», «Фиорентины», «Интера» и «Лацио» – по 25, у «Ювентуса» 24, у «Милана» при игре в запасе – только 18.

Мы включили в график четырех предстартовых фаворитов и «Аталанту». С «Фио» и «Лацио» пока повременим.

На «Интер» коэффициент чуть подрос, но это до сих пор главный фаворит сезона с заметным отрывом. На «Наполи» он сократился в два раза, на «Аталанту» – почти в три, а у «Юве» стал выше. «Милан» разочаровал букмекеров последними осечками – только две победы в последних пяти играх.

У «Фиорентины» и «Лацио» серьезный прогресс, но букмекеры пока не видят их даже в топ-5. Коэффициент на флорентийцев упал более чем в три раза, но сейчас составляет 30.00. На римлян – уменьшился в два раза, сейчас – 25.00.

Чемпионство «Интера» сейчас оценивается в 54%, «Наполи» – в 25%, «Аталанты» и «Юве» – в 13%. У «Милана» тоже было 13%, а стало только 6%.

Бундеслига: конкуренты «Баварии» самоустранились, все максимально предсказуемо

В Германии завершились 10 туров: «Бавария» набрала 26 очков, «Лейпциг» – 21, «Айнтрахт» – 20. У «Байера» (вместе с «Фрайбургом») только 17, у дортмундской «Боруссии» (вместе с «Унионом») – 16.

Вы уже и так понимаете, что будет на графике:

Да, «Бавария» и так была главным фаворитом, а теперь вообще унеслась от конкурентов, хотя и трети сезона еще не прошло. С «Дортмундом» все стало понятно довольно быстро, «Лейпциг» испортил себе позиции матчами с обеими «Боруссиями».

Ну а «Байер» просто выиграл всего однажды в последних шести играх и укатился в минус девять от «Баварии». Стартовые позиции, конечно, были интереснее.

Чемпионство «Баварии» оценивалось в 63%, а теперь на него дают 92%. У «Байера» же шансы упали с 27% до 8%.

Лига 1: конкурентов у «ПСЖ» пока не предвидится – 91% на титул

Во Франции команды сыграли 11 туров: у «ПСЖ» 29 очков, у «Монако» – 23, у «Марселя» – 20, у «Лилля» – 19.

Ну, с такими раскладами все предсказуемо:

Сходство с Германией очевидно – фаворит показал класс, остальные буксуют. С той лишь разницей, что во Франции изначально борьбы особо и не ждали, роль прошлогоднего «Байера» примерить было не на кого.

И хотя «Монако» из семи первых матчей выиграл шесть, в следующих четырех он победил лишь однажды. Так что и коэффициент вернулся примерно на стартовый уровень. Ну а шатающийся с Роберто Де Дзерби «Марсель» в последних шести турах выиграл лишь дважды и с такой нестабильностью едва ли пока может потревожить «ПСЖ».

На очередной титул парижан дают 91%, а перед началом сезона было 80%. У «Монако» шансы не превышают 10%, а у «Марселя» – 7%. У «Лилля» они оценены максимум в 3%.

Еще пять лиг: везде резкие движения, только в Греции мало что менялось

Сравнение позиций в Нидерландах, Португалии, Греции, Турции и Шотландии. Тут смотрим, что было на старте и что дают сейчас:

Краткий комментарий:

● В Нидерландах после 12 туров первым идет «ПСВ» с 11 победами, на восемь очков отстает «Фейеноорд», на семь при игре в запасе – «Аякс». Вторым вообще стал «Утрехт». Шансы «ПСВ» на чемпионство уже оценены в 88%, «Аяксу» и «Фейеноорду» дают не больше 10%.

● В Португалии 37-38% на старте отдавали «Спортингу» и «Бенфике», но теперь разница велика – 67% для бывшей команды Рубена Аморима и только 21% на соседей из Лиссабона. Все из-за феноменального старта «Спортинга» – 11 побед в 11 матчах и плюс восемь очков от «Бенфики» при ее игре в запасе. «Порту», кстати, отстает на шесть, но тоже котируется невысоко.

● В Турции «Галатасарай» после 11 матчей опережает «Фенербахче» на пять очков, а затерявшийся на дне топ-5 «Бешикташ» – на десять. Пока Жозе Моуринью препирался с судьями, его соперник выиграл десять из 11 игр. Так что и котировки развернулись – теперь у «Галатасарая» 69% на победу, а у «Фенера» – 33%.

● В Греции у четырех главных фаворитов вообще нет никаких резких изменений за 11 туров, потому что все идут вровень: «Арис», АЕК и «Олимпиакос» делят первое место, на очко меньше у ПАОК, еще на одно – у «Панатинаикоса». Кстати, «Ариса» в графике нет – на него по-прежнему дают крупный коэффициент, но теперь он 25.00, а был 100.00.

● В Шотландии «Селтик» лидирует вместе с «Абердином», а у «Рейнджерс» уже меньше на девять очков. Так что по цифрам все ожидаемо – «Селтику» дают 93% на чемпионство, «Рейнджерс» – всего 9%, а взлет «Абердина» считают временным, тем более что «Селтику» этот клуб в Кубке лиги слетел 0:6. С другой стороны, в чемпионате в гостях у него вытащил 2:2, уступая 0:2.

Таковы расклады по чемпионским гонкам в 11 европейских лигах после двух-трех месяцев сезона. Интересно будет отследить изменения на уровне февраля.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine

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