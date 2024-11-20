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«После блокировок YouTube все больше бюджета перетекает в Telegram». Экс-директор BetBoom Даньшин – об инструментах нелегальных букмекеров

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин рассказал, как нелегальные букмекеры привлекают игроков на свои платформы.

«Инструменты привлечения в диджитал у ЦУПИС и нелегалов практически не различаются. Однако если брать весь маркетинговый бюджет, то у нелегалов (особенно небольших) могут практически отсутствовать дорогие имиджевые статьи бюджета – расходы на спортивное спонсорство, ТВ.

Этот бюджет перетекает в другие каналы и в первую очередь, если мы говорим про СНГ, в казино-стримеров. Сами по себе стримеры используются и для привлечения ЦУПИС-игроков, но только когда они транслируют неказиношный контент, например, играют в CS или Dota. Активно заходят в это направление Winline, BetBoom, «Лига Ставок».

Но в казино-стримы (удивительно!) интегрированы только казино, причем в большом количестве – некоторые стримеры за пару часов игры успевают прорекламировать 5-6 проектов.

После блокировок YouTube все больше бюджета перетекает в Telegram, хотя и там платформа накладывает ограничения. Например, недавно вычистили выдачу по словам «казино» и им подобным.

Тем не менее Telegram может быть как источником дешевого трафика, так и целевого криптотрафика, за которым все нелегалы активно охотятся. Этой аудитории не надо объяснять, как сделать депозит в USDT, а с учетом блокировок P2P это сверхважно.

Инструменты retention (удержание клиента – прим. Спортса’’) не сильно отличаются от ЦУПИС: email является наиболее популярным каналом из-за дешевизны, далее с разной успешностью используют SMS, роботизированные дозвоны и колл-центры с живыми людьми.

Куда более активно нелегалы используют Telegram-боты: в зависимости от продукта это может быть как просто уведомлялка об акциях и состоянии счета, так и полноценный гэмблинг-продукт в формате Telegram Mini Apps (например, Whale, Jetton)», – заявил Даньшин.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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