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С 1.38 до 1.03 обвалилась победа России над Сирией. Букмекеры уверены в разгроме

Россия проведет товарищеский матч с Сирией.

На открытии линии букмекеры давали коэффициент 1.38 на победу команды Валерия Карпина, сейчас – 1.03. Успех сирийской сборной оценивается в 48.00.

Россия выиграла 5 матчей подряд с разгромным счетом. На очередной разгром – победу с разницей в 3+ мяча – дают коэффициент 1.60.  

Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября и начнется в 19:30 мск.

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Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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