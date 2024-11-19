С 1.38 до 1.03 обвалилась победа России над Сирией. Букмекеры уверены в разгроме
Россия проведет товарищеский матч с Сирией.
На открытии линии букмекеры давали коэффициент 1.38 на победу команды Валерия Карпина, сейчас – 1.03. Успех сирийской сборной оценивается в 48.00.
Россия выиграла 5 матчей подряд с разгромным счетом. На очередной разгром – победу с разницей в 3+ мяча – дают коэффициент 1.60.
Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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