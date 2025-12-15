«Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд и идет на 3-м месте в АПЛ. 2.60 – закончат сезон в топ-4
«Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах.
Команда Унаи Эмери идет на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 33 очка в 16 турах. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 балла, отрыв от идущего четвертым «Челси» – 5 баллов.
Букмекеры считают, что «Вилла» не попадет в топ-4 по итогам сезона. На место в четверке лучших дают коэффициент 2.60, на чемпионство – 41.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости