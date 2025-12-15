  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд и идет на 3-м месте в АПЛ. 2.60 – закончат сезон в топ-4
3

«Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд и идет на 3-м месте в АПЛ. 2.60 – закончат сезон в топ-4

«Астон Вилла» выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах.

Команда Унаи Эмери идет на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 33 очка в 16 турах. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 3 балла, отрыв от идущего четвертым «Челси» – 5 баллов.

Букмекеры считают, что «Вилла» не попадет в топ-4 по итогам сезона. На место в четверке лучших дают коэффициент 2.60, на чемпионство – 41.00.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАрсенал
logoУнаи Эмери
logoЧелси
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
28% – вероятность, что Месси и Роналду сыграют друг с другом в официальном матче. На ЧМ-2026 Аргентина и Португалия могут встретиться в 1/4 финала
58 минут назад
«МЮ» поднимется на пятое место в АПЛ в случае победы над «Борнмутом». Букмекеры считают, что «Юнайтед» не попадет в топ-5 по итогам сезона
сегодня, 12:05
Капризов поднялся в топ-3 лучших снайперов сезона НХЛ. Букмекеры ждут от него 48+ шайб
сегодня, 11:36
«Комо» не проиграет «Роме» на выезде, считают букмекеры. Римляне всухую проиграли два матча подряд в Серии А
сегодня, 08:56
У «МЮ» одно поражение в 9 последних матчах АПЛ. 1.83 – обыграют «Борнмут» дома
сегодня, 08:26
«Сандерленд» набрал 26 очков за 16 туров в АПЛ и занимает 7-е место». Это лучший старт новичка лиги с 2008 года
вчера, 18:28
«Лилль» вырвал победу у «Осера» на 88-й минуте матча, уступая 1:2 к 77-й – 4:3. В лайве победа оценивалась в 4,7% вероятности
вчера, 18:19
«Арсенал» не пропускает от «Вулверхэмптона» в 3 матчах подряд. 1.48 – продление серии
13 декабря, 19:43
«Лацио» вдевятером обыграл «Парму» – 1:0. В лайве победа римлян оценивалась в 2%
13 декабря, 19:02
«Барселона» сыграла 6 последних матчей в Ла Лиге с тоталом больше 3,5 голов. 1.70 – продление серии в игре с «Осасуной»
13 декабря, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Есть сомнения, что «Комо» справится с персональным прессингом Гасперини без Перроне». Прогноз Клещенка на «Рома» – «Комо»
сегодня, 11:01
Кириос – подавляющий фаворит «Битвы полов» против Соболенко у букмекеров
сегодня, 09:44
«Реал» выиграл 2 из 8 последних матчей. 2.40 – не обыграет «Алавес»
вчера, 19:31
«Ювентус» и «Болонья» 5 очных матчей подряд сыграли вничью. 3.40 – продление тренда
вчера, 19:20
«Тренерских идей Хаби больше совсем не проглядывается. Главное: если сейчас не обыграет «Алавес» – уволят». Боков о матче «Алавес» – «Реал»
вчера, 15:05
«Болонья» сильна, но у нее есть выраженные уязвимости, а у туринцев – инструменты, чтобы вскрыть их». Клещенок о матче «Болонья» – «Юве»
вчера, 15:05
«Между «Марселем» и «Монако» шесть очков – многовато для дистанции в 15 туров». Прогноз Денисова на матч
вчера, 15:00
«Дортмунд» стабильно побеждает «Фрайбург», мотивирован после осечки с «Буде». Прогноз Денисова на матч
вчера, 11:55
«Пэлас» плохо справляется с игрой на два фронта – после матчей в Лиге конференций еще ни разу не побеждали в АПЛ». Палагин о матче «Кристал Пэлас» – «Ман Сити»
вчера, 10:01
Большинство игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Ман Сити» в матче с «Кристал Пэлас»
вчера, 09:00Промо