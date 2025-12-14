«Сандерленд» набрал 26 очков за 16 туров в АПЛ и занимает 7-е место». Это лучший старт новичка лиги с 2008 года

«Сандерленд» демонстрирует один из лучших стартов среди новичков АПЛ.

В воскресенье команда Режиса Ле Бри обыграла «Ньюкасл» (1:0) в 16-м туре Премьер-лиги. Таким образом, «Сандерленд» набрал 26 очков и на данный момент занимает 7-е место в таблице.

Это лучший старт среди новичков АПЛ за 17 лет. В 2008-м «Халл» в дебютный сезон в Премьер-лиге набрал 26 очков.

