В 8 из 9 последних матчей сборной Израиля было забито 3+ мяча. 1.70 – тотал больше 2,5 голов в игре с Бельгией

Сборная Бельгии сыграет в Будапеште с Израилем в 6-м туре Лиги наций.

Бельгийцы котируются явными фаворитами с коэффициентом 1.53. Победа Израиля идет за 6.20, ничья – за 4.50.

Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов дают 1.70, тотал меньше 2,5 оценивается в 2.15. В 8 из 9 последних матчей с участием Израиля было забито 3+ мяча.

Игра пройдет 17 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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