Казахстан при Черчесове – аутсайдер в каждом матче. Почти как в отборе к Евро – но там превосходил расклады

А у тренера нечастые успехи против фаворитов.

Сборная Казахстана пока не забила ни одного гола под руководством Станислава Черчесова и уступила в четырех матчах из пяти в Лиге наций.

Критики и колкостей хватает, но объективно, мог ли Казахстан рассчитывать на большее? Если сила команд – понятие субъективное, то разобраться помогут предстартовые расклады – как оценивали казахскую сборную букмекеры.

В Лиге наций шансы на победу были от 3% до 18%, на непроигрыш – до 44%

Шесть матчей Лиги наций, пять уже сыграно. 107-я команда рейтинга ФИФА (Казахстан) играла с 23-й (Австрия), 48-й (Норвегия) и 52-й (Словения). Неудивительно, что она ни разу фаворитом матча не была.

Вот какие котировки предлагались на исход игр сборной Казахстана:

Что видно из нее. Во-первых, вероятность победы никогда не превышала 18%, а скорее каждый раз находилась гораздо ниже. В пяти случаях из шести – 13% и ниже. Второй момент: даже вероятность не проиграть была невысокой, в тех же пяти случаях из шести не превышала 36% и даже один раз прошла с таким показателем.

Близким к успеху по раскладам должен был стать матч дома против Словении, хотя даже там коэффициент на непроигрыш не добрался до 50%. Поражения в нем Казахстан не заслужил, но все же закончил 0:1.

В общем, совершенно ничего неожиданного в этих матчах не произошло. Разве что в Австрии и Словении пропустили чуть больше, чем ожидалось. Но с другой стороны в плюс можно записать ничью против Норвегии.

Казахстан-2023 выиграл в квалификации половину матчей, где не был фаворитом

До Черчесова Казахстан с Магомедом Адиевым всерьез претендовал на прямой выход на Евро-2024 – причем попал бы на него, если бы выиграл матч в Словении в последнем туре. Интересно, а насколько в той отборочной группе Казахстан превзошел ожидания букмекеров. И превзошел ли вообще?

Следующая таблица – в нее мы не включили только два матча с Сан-Марино, где и так понятно, что Казахстан ожидаемо взял шесть очков. Вот расклады с остальными соперниками.

Казахстан не считался фаворитом ни в одном из остальных восьми матчей. При этом половину игр проиграл, но половину выиграл! Соперники – та же Словения, 19-я команда мира Дания (учли компромиссный вариант – рейтинг ФИФА от лета 2023 года) – это сопоставимо с австрийцами, но финны и североирландцы – пониже современных норвежцев (55-е и 64-е места).

Со словенцами сборная Казахстана не справилась ни тогда, ни сейчас, Данию сенсационно обыграла, а с командами немного пониже уровнем Словении и Норвегии добилась трех побед в четырех матчах, не считаясь фаворитом.

Разная готовность, проблемы и составы, но, похоже, команда-2023 чуть больше была готова удивить позитивным результатом, чем команда-2024. С другой стороны, весной в стыковом полуфинале к Евро Казахстан при Адиеве смазал о себе впечатление, получив 0:5 в Греции.

У Черчесова была всего одна победа в матчах, где Россия не была фаворитом

Черчесов пять лет проработал тренером сборной России. За все это время примерно два десятка раз наша команда по котировкам уступала соперникам. Насколько часто она играла лучше ожидаемого?

Мы проверили все коэффициенты и наткнулись на интересный факт. Россия всего однажды выиграла в основное время, когда по раскладам уступала сопернику. Это было в Турции в Лиге наций-2018/19 – победа 2:1 с голами Артема Дзюбы и Дениса Черышева. Котировалась она в 36%, коэффициент был 2.75.

Ничьих против фаворитов было семь. Причем пять из них – в товарищеских играх против Турции (0:0), Бельгии (3:3), Чили (1:1), Испании (3:3) и Польши (1:1).

Еще два ничейных матча – особенные. Они были официальными и состоялись на ЧМ-2018. Да, это ничья с Испанией в 1/8 финала (где победа – 13%, а непроигрыш – 36%), а также с Хорватией в четвертьфинале (соответственно 30% и 59%). Вот они точно запомнятся надолго.

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Общий вывод такой. Командам при Черчесове сложно обыграть фаворита, но они могут добиться в игре против него хорошего результата – как с Россией на ЧМ. Казахстан способен удивлять фаворитов и даже их побеждать – как это было в квалификации-2023. Осталось лишь, чтобы эти способности – тренера и команды – наконец пересеклись. Возможно, это произойдет позже – уже в отборе к ЧМ-2026.

Пока же Казахстану остался последний матч в году – гостевой против Норвегии в Лиге наций 17 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Laurence Griffiths / Staff, Charles McQuillan / Stringer, Jurij Kodrun / Stringer ; Lantyukhov Sergey/news.ru /Global Look Press