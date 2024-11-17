1.09 – коэффициент на победу Норвегии в матче с Казахстаном. В прошлой очной встрече команды сыграли вничью

Сборная Казахстана Станислава Черчесова сыграет в гостях с Норвегией в 6-м туре Лиги наций.

Норвежцы котируются явными фаворитами за 1.09. На гостей предлагается коэффициент 30.00. Ничья оценивается в 11.00. В 1-м туре Лиги наций команды сыграли со счетом 0:0.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2,5 голов идет за 1.37, а тотал меньше 2,5 – за 3.10.

Игра пройдет 17 ноября. Начало – в 20:00 мск.

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