1.09 – коэффициент на победу Норвегии в матче с Казахстаном. В прошлой очной встрече команды сыграли вничью
Сборная Казахстана Станислава Черчесова сыграет в гостях с Норвегией в 6-м туре Лиги наций.
Норвежцы котируются явными фаворитами за 1.09. На гостей предлагается коэффициент 30.00. Ничья оценивается в 11.00. В 1-м туре Лиги наций команды сыграли со счетом 0:0.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2,5 голов идет за 1.37, а тотал меньше 2,5 – за 3.10.
Игра пройдет 17 ноября. Начало – в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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