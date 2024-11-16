Казахстан Черчесова не выдержит напора Холанда, Германия снова выиграет всухую, а венгры не пропустят в 1-м тайме

Всего 1 успешный прогноз – прошедшая неделя оказалась не очень продуктивной. Клубы вновь уходят на перерыв сборных, который подарит сразу несколько топовых матчей: попробуем удачно залететь с ними.

За всеми успехами (и не только!) команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале.

Норвегия – Казахстан

Статистика сборной Казахстана при Станиславе Черчесове откровенно удручающая: 4 поражения в 5 матчах, 0:10 по забитым и пропущенным мячам. Закономерный итог – вылет в дивизион С.

В последнем туре Лиги наций в соперниках ожидается нестабильная, но крайне опасная сборная Норвегии. И в этой встрече буквально все говорит о том, что зрители увидят результативный матч, более вероятно – разгром. Игра дома, сохранение шансов на выход в плей-офф, вновь набравший форму Эрлинг Холанд – веры в то, что как и в первой очной встрече казахи остановят норвежцев просто нет. Забираем победу хозяев с форой (-2,5). Кэф – 2.06.

Италия – Франция

Редкий момент, когда и итальянцы, и французы находятся в не самых оптимальных кондициях. К тому же вокруг команды Дешама вновь плохой эмоциональный фон: то Килиан Мбаппе не приезжает, то фанаты бойкотируют матч со сборной Израиля и заставляют играть при полупустых трибунах.

Итальянцы же без особого шарма, в рабочем режиме проходят эту осень: 4 победы в 5 матчах. Веселого, задорного футбола как будто бы не стоит ожидать, но статистика говорит об обратном: 4 очных встречи подряд на ТБ 2,5 и «ОЗ-да», на двоих команды пропустили 10 мячей. Подстрахуемся и выберем ставку в пользу «Обе забьют» за 1.82.

Германия – Босния и Герцеговина

91% – именно такую вероятность дают букмекеры на выигрыш сборной Германии в игре с БиГ. Играться с победой и ТБ/ТМ смысла нет: не те коэффициенты, да и хочется что-нибудь поинтереснее. В «Обе забьют» тоже верится слабо. Сборная Боснии в прошедших матчах отметилась лишь 3 мячами. Поэтому рискнем и выберем необычный исход «1:0/2:0/3:0» за 2.42.

Опираемся во многом на тот факт, что при Нагельсманне немцы любят побеждать без пропущенных мячей, особенно у себя. В последний раз она пропускала еще в стартовой игре на Евро – «спасибо» за это Рюдигеру. Устраивать карнавал не слишком по-немецки, а тут еще более чем уверенная ситуация в турнирной таблице.

Нидерланды – Венгрия

Так уж сложилось, что за два тура до окончания группового этапа голландцы соперничают не со сборной Германией. Венгры – невероятно бойкая и стойкая команда, способная цепляться и бороться на протяжении первого тайма так точно. Немного цифр: в сентябрьских и октябрьских матчах коллектив Марко России пропустил 6 мячей. Из них только один – в первой половине встречи. В остальных 3 матчах команда уходила на перерыв с «0» в графе пропущенных.

Рискнем и выберем безголевой первый тайм с коэффициентом 3.55 .

Англия – Ирландия

В сборной Англии творится непонятно что. Сразу 9 звездных игроков, включая Фодена, Палмера и Саку, пропустят ноябрьские матчи. Явно не то, что ожидал Ли Карсли в заключительных матчах на посту тренера. С учетом подобных потерь и неожиданном умении англичан удивлять, зайдем с прогнозом от обратного.

Первый очный матч закончился 2:0 в пользу сборной трех львов? Исход «Обе забьют – нет» в последних 9 играх команд зашел аж 6 раз? Выберем «ОЗ-да» и «Англия не проиграет» с приятным коэффициентом 2.36.

Фото: Gettyimages /Claudio Villa / Staff, David Balogh / Stringer, Maja Hitij / Staff, Carl Recine / Staff ; Vegard Grout/Keystone Press Agency/Global Look Press