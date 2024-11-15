Ян – о бое Тайсона и Пола: «Уже известно, кто победит. Это время Пола, его раскрутка, его внимание»
«Этот поединок 100% будут обсуждать. Его уже обсуждают и раскручивают, ведь Тайсон – легенда бокса, его все знают, а Пол – популярный блогер с огромной фан-базой.
На мой взгляд, Пол победит. Это его время, его раскрутка, его внимание. И, думаю, его деньги. Этот поединок – его история, его правила. Я думаю, что уже известно, кто победит в этом поединке. Предположу, что по очкам победит Пол.
Тайсон будет использовать главный козырь – опыт: Майк постарается как-то перехитрить, обмануть, переиграть. Но, повторю, сейчас время Пола», – заявил экс-чемпион UFC Петр Ян.
Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом пройдет в ночь на 16 ноября и начнется примерно в 06:00 по мск. За главными событиями можно следить в нашем онлайне.
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