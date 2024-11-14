  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд – худшая серия с 2018-го. 2.70 – забьет Италии
0

Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд – худшая серия с 2018-го. 2.70 – забьет Италии

Бельгия примет Италию в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд. Это худшая серия форварда с 2018 года.

За 2.70 можно поставить на то, то Лукаку забьет в ворота сборной Италии, 12.40 – сделает дубль.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
Ставки на спорт
logoРомелу Лукаку
logoЛига наций УЕФА
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
прогнозы на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Букмекер Betway объявил о прекращении работы в Бразилии. 1 января в стране запускается легальный рынок спортивных ставок
сегодня, 13:40
Все матчи на Итоговом турнире ATP завершились за 2 сета. Букмекеры рассчитывают на продление тренда
сегодня, 12:42
Суд в 4-й раз продлил запрет определенных действий экс-гендиректору БК «Мелбет» Ляпустину – еще на 3 месяца
сегодня, 11:56
Казахстан не забил ни в одном из 4 матчей при Черчесове. 2.00 – забьют Австрии
сегодня, 11:09
В Литве с 2028 года будет введен запрет на рекламу азартных игр
сегодня, 10:59
Греция победила Англию на «Уэмбли» в октябре. На успех англичан сегодня дают уже больше 2.00
сегодня, 10:17
Бруней привез на матч с Россией лишь 6 игроков основы. Букмекеры ждут самую крупную победу в истории сборной
5сегодня, 09:33
«Краснодар» 17 матчей подряд не проигрывает в РПЛ. 5.80 – побьет рекорд «Локомотива» по числу матчей без поражений
6сегодня, 08:54
Бельгия выиграла 1 из 6 последних матчей, но котируется фаворитом против Италии в Лиге наций
сегодня, 07:45
Генпрокуратура пришла в офис Всероссийской федерации легкой атлетики для проверки распределения отчислений от букмекеров
3вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Евгения Медведева проведет автограф-сессию на ЦСКА Арене
сегодня, 14:42Реклама
Миллион фрибетов на матчах сборной
сегодня, 14:33Реклама
«Лига Ставок» подвела итоги акции «Умножаем на 100» на матче памяти Федора Черенкова
сегодня, 13:17Реклама
Бельгия – Италия: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча Лиги наций
сегодня, 12:28Реклама
«Лига Ставок» – первый и единственный в России букмекер с социальной сетью в мобильном приложении
сегодня, 10:36Реклама
Форлан в 45 лет проведет первый профессиональный матч в теннисе – на «Челленджере» в Монтевидео. Букмекеры уверены, что экс-форвард «МЮ» проиграет
11вчера, 11:31
«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова
вчера, 07:58Реклама
«Спартак» забивает первым в КХЛ семь матчей подряд. 2.03 – продление тренда с «Локомотивом»
212 ноября, 14:57
Камбэк «Атлетико» в добавленное время спас экспресс клиента BetBoom на исходы матчей Лиги Чемпионов с кэфом 1268! Беттор выиграл более 2 500 000 рублей со ставки в 2 000!
12 ноября, 14:32Реклама
Медведев проиграл на харде 4 матча подряд. 1.90 – очередное поражение
12 ноября, 11:05