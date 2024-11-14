Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд – худшая серия с 2018-го. 2.70 – забьет Италии
Бельгия примет Италию в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку не забивает за сборную 4 матча подряд. Это худшая серия форварда с 2018 года.
За 2.70 можно поставить на то, то Лукаку забьет в ворота сборной Италии, 12.40 – сделает дубль.
Матч состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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