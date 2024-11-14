Бельгия выиграла 1 из 6 последних матчей, но котируется фаворитом против Италии в Лиге наций

Бельгия встретится с Италией в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Бельгийская сборная выиграла лишь 1 из 6 последних матчей – против Израиля (3:1) в сентябре. Также было 3 поражения и 2 ничьи.

Букмекеры считают Бельгию небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.65. На ничью дают коэффициент 3.30, на победу Италии – 2.70.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

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