Бельгия выиграла 1 из 6 последних матчей, но котируется фаворитом против Италии в Лиге наций
Бельгия встретится с Италией в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
Бельгийская сборная выиграла лишь 1 из 6 последних матчей – против Израиля (3:1) в сентябре. Также было 3 поражения и 2 ничьи.
Букмекеры считают Бельгию небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.65. На ничью дают коэффициент 3.30, на победу Италии – 2.70.
Матч состоится 14 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.
Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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