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Генпрокуратура пришла в офис Всероссийской федерации легкой атлетики для проверки распределения отчислений от букмекеров

Проверка Генеральной прокуратуры РФ пришла во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

По данным агентства «Весь спорт», 12 ноября представители прокуратуры в составе шести человек постели офис ВФЛА в здании Олимпийского комитета России.

Генпрокуратура проверяет распределение средств, полученных ВФЛА в виде целевых отчислений от азартных игр, а также выполнение «Программы развития вида спорта».

Ставочная вики Спортса

Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Весь спорт»
ВФЛА
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