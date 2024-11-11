«Фонбет» занял пятое место в списке крупнейших рекламодателей России на билбордах

«Фонбет» вошел в топ-5 крупнейших рекламодателей России на билбордах, следует из данных исследовательской компании Admetrix.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года лидером по инвестициям в наружную рекламу стал «Сбер» – 8,5% от общих затрат всех рекламодателей.

«Фонбет» – единственный представитель букмекерского рынка в рейтинге. Компания заняла пятую строчку с долей 2,4%.

По итогам первой половины 2024 года рынок наружной рекламы в России достиг 32,1 миллиарда рублей.

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