«Фонбет» занял пятое место в списке крупнейших рекламодателей России на билбордах
«Фонбет» вошел в топ-5 крупнейших рекламодателей России на билбордах, следует из данных исследовательской компании Admetrix.
По итогам первых девяти месяцев 2024 года лидером по инвестициям в наружную рекламу стал «Сбер» – 8,5% от общих затрат всех рекламодателей.
«Фонбет» – единственный представитель букмекерского рынка в рейтинге. Компания заняла пятую строчку с долей 2,4%.
По итогам первой половины 2024 года рынок наружной рекламы в России достиг 32,1 миллиарда рублей.
«Тоттенхэм» доигрался до катастрофы: на «Ипсвич» прошел двузначный кэф, лондонцы рухнули на десятое место
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБК»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости