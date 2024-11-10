«Манчестер Юнайтед» впервые забил в 1-м тайме на «Олд Траффорд» в этом сезоне АПЛ – «Лестеру» в 11-м туре
«Манчестер Юнайтед» принимает «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0, 2-й тайм).
Хозяева повели 2:0 к 38-й минуте – после гола Бруну Фернандеша и автогола Виктора Кристиансена. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые забил в 1-м тайме на «Олд Траффорд» в этом сезоне АПЛ. На индивидуальный тотал «МЮ» в 1-м тайме больше 1,5 гола давали коэффициент 3.02.
У «Манчестер Юнайтед» нет поражений после увольнения Эрика тен Хага.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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