«Краснодар» идет к рекорду: осталось три победы, «Спартак» – финальный босс

«Краснодар» выиграл одиннадцать матчей подряд в чемпионате России. Теперь каждая новая победа – важный шаг к историческому рекорду. Только ЦСКА выигрывал больше матчей подряд – делал это два раза: в 1998 году под руководством Олега Долматова и в 2014-м вместе с Леонидом Слуцким. «Краснодар» перепишет рекорд, если не собьется еще в трех встречах. Насколько сложно будет это сделать?

Повторить проще, чем побить: «Рубин», «Химки» и… «Спартак»

В четырнадцатом туре чемпионата России «Краснодар» сыграет на выезде против «Рубина». С одной стороны, соперник не слишком простой, учитывая седьмую позицию в лиге, с другой – один из самых удобных для «быков» в последние несколько лет.

● На дистанции в девять игр только одно поражение; ● «Рубин» с 2011 года не пропустил от «быков» лишь в двух матчах; ● Общий счет в последних шести встречах – 10:2.

«Рубин» – очень крепкий середняк, но коэффициент под давлением победной серии «Краснодара» все же проседает: изначально на южан можно было ставить в диапазоне 1.95-2.00, за два дня до игры – 1.85.

Правда, у лидера РПЛ есть неприятная новость по составу: дисквалифицирован ведущий центральный защитник Диего Коста, футболист выходил на поле во всех матчах чемпионата.

После выезда в Казань – вояж в «Химки». На этот матч коэффициенты уже есть: букмекеры оценивают вероятность победы гостей в районе 65%. «Химки» взлетели до 6.00.

«Краснодар» выиграл у подмосковных футболистов два последних очных матча именно в РПЛ с общим счетом 10:0. В то же время бывало и страдал от химчан. Например, в марте поражение в Кубке стало последним в клубе для Владимира Ивича. В 2021 году «Химки» умудрились обыграть «Краснодар» на выезде, а дома не уступили в зрелищной перестрелке – 3:3.

Неприятный фактор для «быков» – международная пауза. Она как раз будет между матчами с «Рубином» и «Химками». А у южан достойная делегация в сборных. Прежде всего, беспокойство вызывает форма Джона Кордобы. Колумбийцам играть в Уругвае, а затем против Эквадора дома. У легионера будет три дня между последним международным матчем и переключением на РПЛ.

Если «Краснодар» повторит рекорд ЦСКА, то останется финальный босс – московский «Спартак». Игра красиво стоит в календаре 1 декабря – встречает зиму.

Коэффициентов пока нет, но можно оценить примерно. В прошлом сезоне южан выставляли за 2.20 в домашней игре со «Спартаком» Гильермо Абаскаля. Очевидно, что сейчас вероятность победы будет выше. Можно ждать в линии около 1.80-1.90 на хозяев поля.

После разгрома со счетом 3:0 и победы в Краснодаре с Ивичем сложно называть красно-белых неудобными соперниками для команды Мусаева. В то же время в РПЛ у москвичей пока еще сохраняется солидное преимущество над «быками»: 16 побед против 9, 50 очков против 29.

Велика ли вероятность нового рекорда?

Пока ЦСКА может не сильно беспокоиться за свою рекордную серию. Если допустить коэффициент 1.80-1.90 на победу «Краснодара» против «Спартака», то вероятность трех побед, исходя из всех котировок букмекеров, составляет сейчас около 20%. А вот просто повторение рекорда – в районе 33-35%.

Слишком много факторов против настолько идеальной серии. «Рубин» набрал неплохую форму, способен закрыться и напрячь оборону лидера без лучшего защитника на стандартах, выезд в «Химки» будет сопряжен с коротким восстановительным периодом после международной паузы, а «Спартак» всегда готов настроиться на одну игру – показал недавно против ЦСКА. В общем, пока рекорд Слуцкого даже не закачался.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив