В 5 из 6 последних матчей между «Ювентусом» и «Торино» сыграл тотал меньше 2,5 голов. 1.55 – продление тренда

«Ювентус» примет «Торино» в 12-м туре Серии А.

«Ювентус» котируется фаворитом за 1.62. На «Торино» предлагается коэффициент 7.10. Ничья доступна за 3.80.

В 5 из 6 последних матчей между этими командами сыграл тотал меньше 2,5 голов. В предстоящей встрече на это можно поставить за 1.55. Тотал больше 2,5 идет за 2.50.

Матч пройдет 9 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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