Прогноз Алфимова на «Спартак» – «Акрон»: «Уверенная победа красно-белых с разницей минимум в два мяча»
Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон».
Автор Спортса’’ поставил на победу «Спартака» с форой (-1,5).
«Спартаку» удобно играть с командами вроде «Акрона».Тольяттинцы кажутся максимально удобным соперником для красно-белых – не ставят автобус в штрафной и при этом пониже классом.
Здесь точно будет достаточно голов, и коэффициент на это приятный, но есть вариант чуть повыше, и он кажется интересным – уверенная победа «Спартака» с разницей минимум в два мяча», – заявил Алфимов.
Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 15:15 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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