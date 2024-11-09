Прогноз Алфимова на «Спартак» – «Акрон»: «Уверенная победа красно-белых с разницей минимум в два мяча»

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон».

Автор Спортса’’ поставил на победу «Спартака» с форой (-1,5).

«Спартаку» удобно играть с командами вроде «Акрона».Тольяттинцы кажутся максимально удобным соперником для красно-белых – не ставят автобус в штрафной и при этом пониже классом.

Здесь точно будет достаточно голов, и коэффициент на это приятный, но есть вариант чуть повыше, и он кажется интересным – уверенная победа «Спартака» с разницей минимум в два мяча», – заявил Алфимов.

Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 15:15 мск.

Ставочная вики Спортса

Дзюба против «Спартака», победная серия «Краснодара», Карпин не обыграет «Химки». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’’