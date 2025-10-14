Волков стал аутсайдером боя против Алмейды, хотя котировался фаворитом у букмекеров неделю назад

Александр Волков стал аутсайдером боя против Жаилтона Алмейды по мнению букмекеров.

Неделю назад россиянин котировался небольшим фаворитом поединка за 1.82, однако победа его соперника обвалилась с 1.99 до 1.71. Сейчас на успех Волкова дают коэффициент 2.06.

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.