«Хоффенхайм» привычно безумен: спасся при 4% вероятности, в третий раз именно против «Лиона» отыгрался на 90+

С ним футбол никогда не умрет.

«Хоффенхайм» принимал «Лион» в четвертом туре Лиги Европы и опять устроил шоу. Команды дважды обменялись голами, причем второй раз уже на 90+. И немцы спаслись – причем они уже огорчали так «Лион» еще в Лиге Чемпионов.

Были близки 5% на победу «Лиона», а сыграли 4% за ничью

Глядя на последние матчи одной из самых веселых европейских команд, можно было забеспокоиться – в трех из четырех «Хоффенхайм» не забивал, один сыграл всухую. Но стоило приехать «Лиону» – и оказалось: все нормально, «Хоффенхайм» жив и прекрасен. В матчах с ним все так же интересно.

Хотя первый тайм отыграли без голов, но во втором «Хоффенхайм» начал с мяча Валантена Жандре, который замкнул прострел с фланга. «Лион» отыгрался в середине тайма – Абнер Сантос успешно сыграл на подборе.

Когда казалось, что ничьей не избежать, и победа «Лиона» уже оценивалась всего в 5% (19.00), Александр Ляказетт на 90+3 вбил мяч «Хоффенхайму» из пределов вратарской.

А через две минуты из штрафной по отскочившему мячу точно пробил Умут Тохумджу – 2:2! Перед голом уже теперь на ничью давали всего 4% (23.00), но как раз она и состоялась.

Что еще более удивительно: во всех трех матчах между ними «Хоффенхайм» уходил от поражения на 90+ ! Это третий такой случай, а первые два произошли в ЛЧ шесть лет назад.

В первой игре в Германии «Лион» вел в счете, но пропустил на 90+2 от Жоэлинтона – в итоге 3:3. Через пару недель во Франции «Лион» снова был впереди, но опять пропустил на 90+2, теперь Жоэлинтон выступил ассистентом Павелу Кадержабеку – 2:2. Удивительно, что такое опять произошло в третьей игре между ними.

«Хоффенхайм» = зрелище. Несколько недель назад даже проигрывал, ведя 3:0

В прошлом сезоне Бундеслиги только в играх «Баварии» случалось больше голов – в среднем их было 4,08. А сразу за ней шел «Хоффенхайм» с 3,88.

Проще говоря, из 34 матчей чемпионата «Хоффенхайм» тогда не забил только в трех, как и «Бавария». А не пропустил только в двух – ни у кого не было меньше или хотя бы столько же. Только в пяти матчах «Хоффенхайма» не забивали обе участвовавшие команды.

В первых семи турах этого сезона клуб вполне следовал тенденции – исправно забивал и пропускал. Тем удивительнее было видеть 0:0 и 0:2 в восьмом и девятом матчах Бундеслиги. Но уж со следующим соперником – «Аугсбургом» – точно должно быть зрелищно, ведь это самая верховая команда турнира.

И совсем неудивительно, что один из самых безумных матчей Бундеслиги в этом сезоне прошел, конечно же, с участием «Хоффенхайма». Гостивший у него «Вердер» уже к 12-й минуте получил 0:3, но затем у хозяев удалился защитник, а гости сравняли счет еще до перерыва. А в итоге даже обыграли «Хоффенхайм» 4:3 – вот такой камбэк .

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В ЛЕ у «Хоффенхайма» до «Лиона» были не такие задорные матчи. Остальные три – это 1:1 с «Мидтьюлландом», 2:0 с киевским «Динамо» и 0:2 от «Порту». Дальше – «Брага», ФКСБ, «Тоттенхэм» и «Андерлехт».

У «Лиона» история чуть более успешная – 2:0 с «Олимпиакосом», 4:1 с «Рейнджерс» и 0:1 с «Бешикташем». Следующие соперники – «Карабах», «Айнтрахт», «Фенербахче» и «Лудогорец».

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Фото: Hasan Bratic, IMAGO/Thomas Voelker/Global Look Press