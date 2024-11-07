У «Челси» – рекордная за 25 лет вероятность поражения в еврокубках: всего 3% от «Ноа» из Армении

Но в евротурнирах есть случаи похлеще.

«Челси» примет армянский «Ноа» в третьем туре Лиги конференций. Англичане даже без заявленного на турнир Коула Палмера – суперфавориты матча. Победа «Челси» оценена в 96%, «Ноа» – всего в 2,63%. То есть 1.04 и 38.00. Дичайший перекос.

Таких раскладов у «Челси» за последние 25 лет еврокубков еще не было. Да и в Англии за это время у него известен всего один случай с коэффициентом выше – произошел совсем недавно. Но для Европы – не рекорд: у других команд встречался показатель даже почти вдвое выше!

Предыдущий рекорд в еврокубках был в группе с «Зенитом»

Мы посмотрели в архивах, какими были коэффициенты на соперников «Челси» в еврокубках с конца 1990-х. За тридцатку не заходил ни один. Вот как выглядел топ из семи матчей, где вероятность победы соперника составляла не более 5% (здесь и на остальных картинках фавориты играли дома):

На первом месте до этого дня шла игра против «Мальме» – в той группе, где также были «Ювентус» и «Зенит». В пяти из семи случаев «Челси» легко расправлялся с соперником, громя его. В двух других были спокойные минимальные победы.

2:0 с «Левски» в 2006-м – это уже последний тур с победным голом Андрея Шевченко, а был бы еще один мяч – «Левски» б закончил групповой этап с 1:18. Неяркие 1:0 с «Фехерваром» – второй тур группового этапа Лиги Европы, где хватило гола Альваро Мораты.

Теперь же – сразу 38.00 на «Ноа» против «Челси». Интересно, когда в следующий раз этот коэффициент удастся превзойти? Хотя в декабре еще будет матч дома против «Шэмрок Роверс».

Полтора месяца назад против «Челси» сыграл клуб, чьи шансы оценивались еще ниже

Следом за этим возник вопрос – а в домашних турнирах за последние 25 лет был ли подобный коэффициент у соперников «Челси»? Оказалось, был сравнительно недавно – в сентябре, когда против «Челси» в Кубке лиги играл «Барроу» из английской Лиги 2 и получил 0:5 с хет-триком Кристофера Нкунку.

Те же семь соперников с крупными коэффициентами – только из английских турниров:

Сложности возникли только в одном матче из этого списка, когда «Челси» с «Плимутом» из английской Лиги 1 дотянул до дополнительного времени в Кубке. От конфуза спас гол Маркоса Алонсо на 105+1, а еще – сэйв Кепы с пенальти на 118-й.

В остальных случаях все было легко – с разгромными победами. А еще есть матч и с поражением, не вошедший в этот список. Например, в Кубке Англии-2014/15 «Челси» уступил дома «Брэдфорду» 2:4, а коэффициент на победу соперника составлял 21.02.

В Европе пока рекорд у «Легии» против «Реала» – больше 65!

Возвращаемся к еврокубкам. 38.00 у «Ноа» – уж не один ли из рекордов в евротурнирах вообще? Оказалось, нет – в ЛЧ, ЛЕ и ЛК были примеры куда серьезнее.

Вот эти матчи. Приведены коэффициенты из игр за последние 20 лет, везде вероятность победы аутсайдера не превышала 2%:

Шесть примеров отсюда – матчи квалификации еврокубков против аутсайдеров из Северной Ирландии, Эстонии, Андорры, Сан-Марино и Гибралтара. Еще четыре – групповой этап ЛЧ, где только «Виктория» с гигантским коэффициентом избежала крупного поражения в третьем туре от «Барсы» (правда, дома получила 0:4).

А лидирует мощнейший коэффициент 65.84 на «Легию» из сезона-2016/17. Поляки вообще в том розыгрыше умудрились пропустить 24 гола и все равно перебраться в ЛЕ, заняв третье место. Это именно тогда они получали 0:6 и 4:8 от «Боруссии», уступали 1:5 «Реалу», но урвали с ним 3:3 дома.

«Ноа» – богатый армянский клуб с приличным спонсором, но пока без чемпионств

Клуб «Ноа» все чаще играет в еврокубках и уже даже добирается до группового этапа, но все равно еще не очень хорошо знаком. Он появился семь лет назад и быстро вышел в армянский элитный дивизион, хотя в чемпионате не побеждал, но трижды становился вторым, а еще выигрывал Кубок Армении-2020.

В еврокубках выступает третий раз. Сначала были 1:4 в Лиге Европы от «Кайрата» (пандемийный сезон) и через год в ЛК – 0:5 финского КуПС после победы 1:0 дома.

Летом 2023-го в клубе сменилось руководство – владельцем стал бизнесмен Вардгес Варданян, который владеет компаниями Digitain (одна из ведущих в сфере iGaming, амбассадором выступает Луиш Фигу) и Armenia Wine Company. После этого, бюджет клуба и зарплатный фонд стали серьезно превосходить финансовые возможности конкурентов по чемпионату.

А масштабная трансферная кампания привнесла нескольких заметных игроков. Например, тогда пришли известный 38-летний форвард Дьюмерси Мбокани, экс-футболист Ла Лиги, АПЛ и Лиги 1 Альфред Ндиайе, голландец Паул Гладон, бывший игрок «Балтики» Аллеф. «Ноа» по итогам сезона финишировал вторым, отстав на два очка от «Пюника».

После этого состав снова существенно обновился. Помимо всех остальных приобретений, в клуб пришли три португальца и тренер из этой страны – Руй Мота, для которого это только вторая работа в качестве главного (после грузинской «Дилы»).

В составе представлены 13 разных национальностей. Есть игрок и из России – голкипер Алексей Площадный, который в начале года покинул академию «Краснодара». В России также родились Артем Аванесян (академия ЦСКА, игрок армянской молодежки) и Сергей Мурадян (академия «Зенита», игрок сборной Армении).

«Ноа» пока идет четвертым в чемпионате Армении, но по потерянным очкам не отстает от лидеров, просто у него сыграно меньше матчей, чем у остальных. А в еврокубках все красиво – еще с июля прошел четыре раунда квалификации: сначала выбыла македонская «Шкендия», затем 0:7 получила мальтийская «Слима», дальше сенсационно был выбит греческий АЕК, а словацкий «Ружомберок» устранили прямо перед основным этапом.

Особенно круто смотрелся проход через АЕК, да еще и с голом вратаря Огнена Чанчаревича. Армяне выиграли дома 3:1 и уступили 0:1 в гостях. Грекам никак не помогли Домагой Вида, Дамьян Шиманьски, Орбелин Пинеда, Мият Гачинович, Стивен Цубер, Нордин Амрабат, Эрик Ламела и другие известные игроки.

На основном этапе уже есть 2:0 над чешской «Младой», но во втором случилось поражение 0:1 от «Рапида».

Деньги помогают клубу правильно развиваться. Варданян рассказывал весной об амбициях – строительстве двух полей и комплекса с четырьмя полями по стандартам ФИФА с искусственным и натуральным покрытием.

При этом хейтеры в Армении тоже найдутся, как и у любого клуба с большими финансовыми возможностями. Например, после истории с переходом из «Пюника» в «Ноа» шестерых воспитанников клуба. «Пюник» после этого разместил фотографии игроков на клубной базе и запретил им доступ. При этом клуб получил от «Ноа» компенсацию за футболистов. «Пюник» в итоге извинился за запрет, но раскритиковал политику «Ноа».

Клубу есть куда расти, а титул очень хочется выиграть. Но пока – исторический день с первым в истории матчем против европейского топ-клуба. В котором никто не видит у них шансов кроме них самих.

Ставочная вики Спортса

Фото: IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mike Hewitt