23% опрошенных россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги

Почти четверть россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги.

Согласно результатам опроса социологического агентства «Вебер», 23% жителей России хотя бы раз играли в азартные игры на деньги.

«Большинство россиян (77%) говорят, что никогда не играли в азартные игры, 18% играли раньше, но больше этого не делают, а 5% признаются, что имеют подобное увлечение сейчас», – говорится в результатах исследования.

Более трети опрошенных среди тех, кто играет в настоящее время, предпочитают офлайн-варианты. Онлайн играет лишь каждый пятый. Абсолютное большинство (93%) уверены, что могут бросить увлечение азартными играми в любой момент.

Самые популярные игры среди действующих игроков – лотереи (40%), покер, карточные игры (38%), а также игры со случайными числами (21%).

Онлайн-опрос проводился 22-23 октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек.

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