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  • «Фулхэм» победил «Брентфорд», проигрывая 0:1 к 92-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00
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«Фулхэм» победил «Брентфорд», проигрывая 0:1 к 92-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00

«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

Лондонцы уступали 0:1 к 92-й минуте, но победили благодаря дублю Харри Уилсона в компенсированное время.

В лайве на камбэк «Фулхэма» можно было поставить с коэффициентом 151.00.

Ставочная вики Спортса

10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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