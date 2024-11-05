«Фулхэм» победил «Брентфорд», проигрывая 0:1 к 92-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00
«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» (2:1) в 10-м туре АПЛ.
Лондонцы уступали 0:1 к 92-й минуте, но победили благодаря дублю Харри Уилсона в компенсированное время.
В лайве на камбэк «Фулхэма» можно было поставить с коэффициентом 151.00.
10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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