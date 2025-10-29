Победа «Торпедо» над «Кубань Холдинг» в кубке выросла с 1.65 до 2.30 за ночь
«Торпедо» примет «Кубань Холдинг» в матче 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Коэффициент на победу московского клуба вырос с 1.65 до 2.30 за ночь. Котировки на гостей обвалились с 5.00 до 3.20, на ничью в основное время можно поставить за 3.50.
Победитель матча сыграет против «Балтики» в 1/4 финала Пути регионов.
Матч состоится 29 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
