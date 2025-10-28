«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. 1.40 – уступят минскому «Динамо» в основное время

Минское «Динамо» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

Сочинцы проиграли 8 матчей подряд, из них 7 – в основное время. Динамовцы на этом отрезке выиграли 4 встречи.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами за 1.40. На победу гостей в основное время дают коэффициент 7.25, на ничью – 5.60.

Матч состоится 28 октября, начало – в 16:00 мск.