«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. 1.40 – уступят минскому «Динамо» в основное время
Минское «Динамо» примет «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
Сочинцы проиграли 8 матчей подряд, из них 7 – в основное время. Динамовцы на этом отрезке выиграли 4 встречи.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами за 1.40. На победу гостей в основное время дают коэффициент 7.25, на ничью – 5.60.
Матч состоится 28 октября, начало – в 16:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости