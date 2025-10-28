ЦСКА – букмекерский фаворит дерби со «Спартаком». Армейцы выиграли 4 матча подряд в КХЛ
«Спартак» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Армейцы выиграли 4 матча подряд в лиге в основное время, у «Спартака» на этом отрезке лишь одна победа без учета овертаймов и буллитов – над «Сочи» (5:3).
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи за 2.45. На победу «Спартака» дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время – за 4.00.
Матч состоится 28 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
