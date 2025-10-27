92% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Ахмата» над «Сочи»
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
92% прогнозистов поставили на победу «Ахмата» над «Сочи» в заключительном матче 13-го тура. Букмекеры не так однозначны – на победу красно-белых дают коэффициент 1.60, что соответствует вероятности в 62%.
2:0 в пользу «Ахмата» – самый популярный счет среди прогнозистов. На него поставили 43% участников конкурса.
Матч состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости