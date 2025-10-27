92% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Ахмата» над «Сочи»

На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

92% прогнозистов поставили на победу «Ахмата» над «Сочи» в заключительном матче 13-го тура. Букмекеры не так однозначны – на победу красно-белых дают коэффициент 1.60, что соответствует вероятности в 62%.

2:0 в пользу «Ахмата» – самый популярный счет среди прогнозистов. На него поставили 43% участников конкурса.

Матч состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.