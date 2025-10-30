  • Спортс
  • Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей
Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей

Арне Слота могут уволить из «Ливерпуля» в ближайшее время, считают букмекеры.

После домашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги Слот поднялся на второе место в линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 4.00. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Главным фаворитом на следующее увольнении в АПЛ котируется тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Витор Перейра («Вулверхэмптон») – 2.50

2. Арне Слот («Ливерпуль») – 4.00

3. Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм») – 9.00

4-5. Марку Силва («Фулхэм») – 11.00

4-5. Даниэль Фарке («Лидс») – 11.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
