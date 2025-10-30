Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей
Арне Слота могут уволить из «Ливерпуля» в ближайшее время, считают букмекеры.
После домашнего поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги Слот поднялся на второе место в линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» с коэффициентом 4.00. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.
Главным фаворитом на следующее увольнении в АПЛ котируется тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра.
Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Витор Перейра («Вулверхэмптон») – 2.50
2. Арне Слот («Ливерпуль») – 4.00
3. Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм») – 9.00
4-5. Марку Силва («Фулхэм») – 11.00
4-5. Даниэль Фарке («Лидс») – 11.00
