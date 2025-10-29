«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд. 1.45 – победят в первом матче после увольнения Тудора
«Ювентус» встретится с «Удинезе» в 9-м туре Серии А.
Туринский клуб не побеждает 8 матчей подряд – 3 поражения и 5 ничьих. Последняя победа – 13 сентября в игре с «Интером» (4:3).
Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом сегодняшней встречи. 1.45 – туринцы победят в первом матче после увольнения Игора Тудора, 2.95 – снова не смогут победить.
Матч состоится 29 октября, начало – в 20:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
