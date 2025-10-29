  • Спортс
  «Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд. 1.45 – победят в первом матче после увольнения Тудора
1

«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд. 1.45 – победят в первом матче после увольнения Тудора

«Ювентус» встретится с «Удинезе» в 9-м туре Серии А.

Туринский клуб не побеждает 8 матчей подряд – 3 поражения и 5 ничьих. Последняя победа – 13 сентября в игре с «Интером» (4:3).

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом сегодняшней встречи. 1.45 – туринцы победят в первом матче после увольнения Игора Тудора, 2.95 – снова не смогут победить.

Матч состоится 29 октября, начало – в 20:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
