У «Лады» худшее большинство в КХЛ – 2 шайбы за 60 попыток. 1.57 – «Локомотив» не пропустит в меньшинстве

«Локомотив» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти показывает худшую игру в большинстве в этом сезоне – 2 шайбы за 60 попыток. Процент реализации лишнего – 3,33%.

Букмекеры дают коэффициент 1.57 на то, что «Лада» на забьет «Локомотиву» в большинстве. 2.20 – тольяттинцы реализуют численное преимущество.

Матч состоится 28 октября, начало – в 19:30 мск.