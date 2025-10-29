98% ставок на матч Алькарас – Норри в Olimpbet были сделаны на победу испанца. Лидер рейтинга ATP сенсационно проиграл – на соперника давали 11.00
Карлос Алькарас сенсационно проиграл Кэмерону Норри во втором круге «Мастерса» в Париже.
Да игры на победу испанского теннисиста давали коэффициент 1.04, на успех британца – 11.00.
В букмекерской компании Olimpbet 98% ставок на победителя встречи пришлись на Алькараса. Лидер мирового рейтинга по ходу матча допустил 54 невынужденные ошибки и впервые с марта проиграл раньше финала – 6:4, 3:6, 4:6.
