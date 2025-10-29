  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 98% ставок на матч Алькарас – Норри в Olimpbet были сделаны на победу испанца. Лидер рейтинга ATP сенсационно проиграл – на соперника давали 11.00
0

98% ставок на матч Алькарас – Норри в Olimpbet были сделаны на победу испанца. Лидер рейтинга ATP сенсационно проиграл – на соперника давали 11.00

Карлос Алькарас сенсационно проиграл Кэмерону Норри во втором круге «Мастерса» в Париже.

Да игры на победу испанского теннисиста давали коэффициент 1.04, на успех британца – 11.00.

В букмекерской компании Olimpbet 98% ставок на победителя встречи пришлись на Алькараса. Лидер мирового рейтинга по ходу матча допустил 54 невынужденные ошибки и впервые с марта проиграл раньше финала – 6:4, 3:6, 4:6.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoКэмерон Норри
Ставки на сегодня
logoATP
Ставки на спорт
logoRolex Paris Masters
Ставки на теннис
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Победа «Торпедо» над «Кубань Холдинг» в кубке выросла с 1.65 до 2.30 за ночь
12 минут назад
Спаллетти возглавит «Ювентус» вместо Тудора. Клуб не попадет в топ-4 Серии А, считают букмекеры
сегодня, 07:36
У «Лады» худшее большинство в КХЛ – 2 шайбы за 60 попыток. 1.57 – «Локомотив» не пропустит в меньшинстве
вчера, 12:59
«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. 1.40 – уступят минскому «Динамо» в основное время
вчера, 10:48
Медведев три года подряд вылетает в первом круге «Мастерса» в Париже. 2.95 – проиграет Муньяру
вчера, 10:19
Американцы с 2018 года не становились MVP регулярки НБА. 8.50 – тренд прервется в этом сезоне
вчера, 08:59
ЦСКА – букмекерский фаворит дерби со «Спартаком». Армейцы выиграли 4 матча подряд в КХЛ
вчера, 07:55
«Портленд» впервые с 2019-го вышел фаворитом на гостевой матч с «Лейкерс» – победил 122:108
вчера, 07:38
«Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги
27 октября, 16:49
92% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Ахмата» над «Сочи»
27 октября, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Команды Тимати и Словетского стали лидерами по итогам четвертого уикенда Лига Ставок MEDIA BASKET
вчера, 07:44Промо
«Обе команды стабильно много забивают и пропускают». Прогноз Александра Плеханова на «Авангард» – «Металлург»
27 октября, 10:52
«Ювентус» – фаворит против «Лацио» на выезде. Туринцы не побеждают 7 матчей подряд
26 октября, 19:29
«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности
26 октября, 16:10
Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи
26 октября, 14:18
«Неужели есть сомнения, что Сперцян с Кордобой завалят меньше одного?» Чернявский о матче «Краснодар» – «Рубин»
26 октября, 14:15
«Барса» хандрит, но даже так остается одной из лучших в мире по игре». Боков сделал прогноз на класико
26 октября, 12:59
«Команда Семака не проигрывает уже 8 матчей и, кажется, не собирается». Прогноз Чернявского на «Зенит» – «Динамо»
26 октября, 12:25
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в статусе единоличного лидера АПЛ». Прогноз на матч от Славы Палагина
26 октября, 11:55
«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
26 октября, 10:10Промо