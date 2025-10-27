17 удалений было в субботнем матче «Ак Барса» и «Адмирала». 2.75 – минимум 10 малых штрафов сегодня

«Ак Барс» встретится с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды снова сыграют в Казани. В субботу «Ак Барс» победил со счетом 5:3, на двоих команды заработали 17 двухминутных удалений.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на 8+ малых штрафов в сегодняшней игре. 2.20 – будет минимум 9 удалений, 2.75 – 10 и более.

Игра пройдет 27 октября и начнется в 19:00 мск.