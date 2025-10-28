Американцы с 2018 года не становились MVP регулярки НБА. 8.50 – тренд прервется в этом сезоне
Букмекеры не верят, что американский баскетболист станет MVP регулярного сезона НБА.
Последний раз американец становился самым ценным игроком регулярного чемпионата в 2018 году – тогда награду выиграл Джеймс Харден.
Букмекеры дают коэффициент 8.50 на то, что в этом сезоне MVP регулярки станет американец. 1.04 – этого не случится.
