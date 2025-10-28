Американцы с 2018 года не становились MVP регулярки НБА. 8.50 – тренд прервется в этом сезоне

Букмекеры не верят, что американский баскетболист станет MVP регулярного сезона НБА.

Последний раз американец становился самым ценным игроком регулярного чемпионата в 2018 году – тогда награду выиграл Джеймс Харден.

Букмекеры дают коэффициент 8.50 на то, что в этом сезоне MVP регулярки станет американец. 1.04 – этого не случится.