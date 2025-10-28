Медведев три года подряд вылетает в первом круге «Мастерса» в Париже. 2.95 – проиграет Муньяру
Даниил Медведев встретится с Хауме Муньяром в первом круге «Мастерса» в Париже.
Российский теннисист три года подряд вылетает в первом круге парижского турнира в статусе явного фаворита встречи.
Сегодня Медведев котируется подавляющим фаворитом за 1.40. На проход Муньяра дают коэффициент 2.95.
Матч состоится 28 октября, начало – в 16:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
