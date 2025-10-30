  • Спортс
  • «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв 0:3 «Кристал Пэлас». 3.44 – рекордный коэффициент на домашнюю победу «красных» над «Пэлас» в XXI веке
«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв 0:3 «Кристал Пэлас». 3.44 – рекордный коэффициент на домашнюю победу «красных» над «Пэлас» в XXI веке

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал домашний кубковый матч со счетом 0:3 в феврале 1934 года.

Мерсисайдцы шли андердогами у букмекеров за 3.44. Это был самый высокий коэффициент на домашнюю победу «Ливерпуля» над «Кристал Пэлас» в XXI веке.

Команда Арне Слота проиграла 6 из 7 последних матчей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
