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Толчинский набрал очки в 1 из 13 последних матчей. 1.55 – снова останется без результативных баллов

«Куньлунь» примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Сергей Толчинский набрал очки лишь в 1 из 13 последних матчей – против «Витязя» (1+2).

В прошлом сезоне форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата, в этом – 6 (3+3) баллов в 22 играх.

Букмекеры считают, что Толчинский останется без очков (1.55) в матче с «Куньлунем». 2.30 – наберет хотя бы один балл.

Игра состоится 4 ноября, начало – в 17:00 мск.

Ставочная вики Спортса

10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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