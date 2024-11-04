Толчинский набрал очки в 1 из 13 последних матчей. 1.55 – снова останется без результативных баллов
«Куньлунь» примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающий петербуржцев Сергей Толчинский набрал очки лишь в 1 из 13 последних матчей – против «Витязя» (1+2).
В прошлом сезоне форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата, в этом – 6 (3+3) баллов в 22 играх.
Букмекеры считают, что Толчинский останется без очков (1.55) в матче с «Куньлунем». 2.30 – наберет хотя бы один балл.
Игра состоится 4 ноября, начало – в 17:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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