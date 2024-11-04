Объем ставок на выборы президента США превысил $3 млрд. На Трампа ставят 57% бетторов Polymarket, на Харрис – 43%

Дональд Трамп котируется фаворитом президентских выборов в США.

Пользователи криптоплатформы Polymarket в основном ставят на победу Трампа – 57%. На Харрис приходится 43% от общего объема ставок.

По данным на утро 4 ноября, бетторы Polymarket суммарно поставили на выборы президента США более 3,11 миллиарда долларов.

Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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