Объем ставок на выборы президента США превысил $3 млрд. На Трампа ставят 57% бетторов Polymarket, на Харрис – 43%
Дональд Трамп котируется фаворитом президентских выборов в США.
Пользователи криптоплатформы Polymarket в основном ставят на победу Трампа – 57%. На Харрис приходится 43% от общего объема ставок.
По данным на утро 4 ноября, бетторы Polymarket суммарно поставили на выборы президента США более 3,11 миллиарда долларов.
Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости