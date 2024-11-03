В Нидерландах хотят запретить рекламу азартных игр в интернете

В Нидерландах обсуждается вопрос запрета рекламы игорного бизнеса.

Ассоциация психического здоровья и лечения наркозависимости страны призвала правительство к полному запрету рекламы азартных игр в интернете.

В Нидерландах частично запрещена реклама гемблинга, однако в интернете ограничений нет. В ассоциации опасаются, что это повышает риск возникновения лудомании среди молодежи.

По данным государственного регулятора, в конце 2023 года 22% аккаунтов на игорных сайтах принадлежали людям в возрасте от 18 до 23 лет.

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