В Нидерландах хотят запретить рекламу азартных игр в интернете
В Нидерландах обсуждается вопрос запрета рекламы игорного бизнеса.
Ассоциация психического здоровья и лечения наркозависимости страны призвала правительство к полному запрету рекламы азартных игр в интернете.
В Нидерландах частично запрещена реклама гемблинга, однако в интернете ограничений нет. В ассоциации опасаются, что это повышает риск возникновения лудомании среди молодежи.
По данным государственного регулятора, в конце 2023 года 22% аккаунтов на игорных сайтах принадлежали людям в возрасте от 18 до 23 лет.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
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