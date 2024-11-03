20.00 – «Краснодар» ни разу не проиграет в РПЛ. Ни один клуб в истории чемпионатов России не заканчивал сезон без поражений

Букмекеры принимают ставки на количество побед у «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

За 20.00 можно поставить на то, что «быки» ни разу не проиграют до конца сезона. У «Краснодара» 3 ничьих и 11 побед в 14 турах РПЛ. В 6 из них клуб котировался андердогом – против «Ахмата», ЦСКА, московского «Динамо», «Зенита», «Спартака» и «Локомотива».

Еще ни один клуб в истории чемпионатов России не заканчивал сезон без поражений.

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