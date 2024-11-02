Sportradar начала сотрудничать с Министерством финансов Бразилии. Компания будет помогать в вопросах контроля игорного рынка, а также отслеживать договорные матчи

Sportradar подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством финансов Бразилии.

Швейцарская аналитическая компания будет помогать бразильским надзорным органам в вопросах контроля игорного рынка, который официально начнет действовать в стране 1 января 2025 года.

Также целью партнерства является поддержка технического персонала Секретариата по призам и ставкам и мониторинг игорной отрасли Бразилии с целью выявления недобросовестных действий со стороны операторов.

Кроме того, Sportradar будет отслеживать и анализировать договорные матчи в разных видах спорта.

Ставочная вики Спортса

В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби