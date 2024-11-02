Sportradar начала сотрудничать с Министерством финансов Бразилии. Компания будет помогать в вопросах контроля игорного рынка, а также отслеживать договорные матчи
Sportradar подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством финансов Бразилии.
Швейцарская аналитическая компания будет помогать бразильским надзорным органам в вопросах контроля игорного рынка, который официально начнет действовать в стране 1 января 2025 года.
Также целью партнерства является поддержка технического персонала Секретариата по призам и ставкам и мониторинг игорной отрасли Бразилии с целью выявления недобросовестных действий со стороны операторов.
Кроме того, Sportradar будет отслеживать и анализировать договорные матчи в разных видах спорта.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sbc News
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